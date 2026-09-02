Dopo lo sbarco del primo pomeriggio di oggi di 12 migranti in via Caboto a Su Siccu arriva il duro commento di Gennaro Fuoco, coordinatore provinciale di Cagliari di Futuro Nazionale, rivolto direttamente sl sindaco Massimo Zedda.

“Purtroppo la normativa attuale è improntata alla accoglienza e anche il tentativo del governo di istituire un hotspot e un Cpr ( centri di identificazione e rimpatrio) sono miseramente falliti sia per i costi sostenuti che per gli ostacoli posti dalla magistratura” spiega Fuoco. “L’unica soluzione è creare i centri in territorio africano, con costi a carico della comunità europea e forte deterrenza psicologica per i migranti e accelerare gli accordi con i paesi di provenienza per i rimpatri, anche per i detenuti, eliminando il diritto di veto degli stessi, misura incomprensibile nei confronti di soggetti che hanno commesso reati, estendendo poi la misura di espulsione immediata per coloro che commettono reati connessi alla criminalità organizzata. Massimo rispetto per tutti gli stranieri che rispettano e condividono la nostra comunità culturale ma basta illegalità , occupazione abusiva e comportamenti incivili”.