Il governo Conte-bis è realtà, tutti i nomi: Di Maio guida gli Esteri, Gualtieri all’Economia

La lista dei ministri è pronta, il governo Conte-bis giura domattina, sigillando definitivamente l’alleanza, per molti inaspettata, tra Pd e Movimento 5 Stelle (quest’ultimo detiene il ruolo di “guida”, avendo preso una percentuale di voti nettamente superiore alle ultime elezioni di marzo 2018). Ecco i nomi: Luciana Lamorgese all’Interno, Roberto Gualtieri a Economia e Finanze, c’è Luigi Di Maio per gli Affari esteri, il Lavoro e le politiche sociali sono appannaggio di Nunzia Catalfo mentre Stefano Patuanelli è il nuovo titolare dello Sviluppo economico. Ancora: alla Difesa va Lorenzo Guerini, Federico D’Incà tiene i Rapporti con il Parlamento e all’Innovazione arriva Paola Pisano. Per la Pubblica amministrazione c’è Fabiana Dadone, Francesco Boccia dirige gli Affari generali, il ministero del Sud è di Giuseppe Provenzano mentre Elena Bonetti guida le Pari opportunità e famiglia. Enzo Amendola è il nuovo ministro per gli Affari europei, Alfonso Bonafede alla Giustizia, Sergio Costa all’Ambiente.

Completano la rosa dei nomi Paola De Micheli alle Infrastrutture e trasporti, Teresa Bellanova alle Politiche agricole, Lorenzo Fieramonti per l’Istruzione e Dario Franceschini per i Beni culturali e turismo, oltre a Roberto Speranza alla Salute, Vincenzo Spadafora allo Sport e Riccardo Fraccaro diventa sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.