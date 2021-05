Il furgone rubato a Cagliari incendiato a Villaspeciosa, la rabbia dell’elettricista: “Dovrò anche pagare la demolizione”

Non c’è, purtroppo, il lieto fine per quanto riguarda l’Iveco Daily rubato, venerdì pomeriggio, in via Alghero a Cagliari. Il mezzo, di proprietà di Massimiliano Nurchis, elettricista quartese, gli era sparito da sotto il naso nel giro di pochi secondi. Stava scaricando del materiale quando, qualcuno, è riuscito a mettere le mani sul volante e a scappare. Dentro c’era attrezzatura per un valore di circa 3500 euro. Ieri sera l’amarissima scoperta: “I carabinieri l’hanno ritrovato, incendiato e distrutto, nelle campagne di Villaspeciosa. Mi hanno subito avvisato”, spiega Nurchis, che sino all’ultimo ha sperato di poterlo ritrovare integro. “Per me è un’ulteriore mazzata, una beffa. Adesso, infatti, dovrò pagare un carro attrezzi perchè lo sposti dalle campagne e, poi, farlo demolire. Ho già chiesto dei preventivi, dovrò spendere diverse centinaia di euro”. È incredulo, l’elettricista quartese, e molto triste: “Non mi era mai capitato nulla di simile, non ho idea di chi possa essere stato”.

“Ho sempre svolto il mio lavoro onestamente, senza disturbare nessuno”. Adesso, prima di poter tornare a lavorare, Nurchis dovrà procurarsi un nuovo furgone.