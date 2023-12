Il farmaco salvavita per i diabetici sarà gratuito in Sardegna

Diabetici sardi, il farmaco salvavita Baqsimi sarà gratuito, esulta Gianluca Mandas, uno dei promotori dell’iniziativa che chiedeva un intervento tempestivo da parte delle istituzioni per sollecitare l’immediato reintegro in fascia A o la totale rimborsabilità del farmaco, in particolare per i diabetici in età scolastica. “Questa decisione aiuterà molte persone, in particolare bambini e giovani, a continuare a usufruire di un farmaco fondamentale per la gestione dell’ipoglicemia.

È un importante passo avanti che dimostra come, agendo per il bene comune e con la dovuta sensibilità si possano ottenere risultati concreti” esprime Mandas.

Il Consiglio Regionale ha infatti approvato un emendamento, “nato anche a seguito della nostra denuncia insieme alle Associazioni dei malati di diabete, che prevede la presa in carico da parte della Regione delle spese per l’acquisto del farmaco salvavita.

Continuiamo a lavorare con determinazione per tutelare i diritti e la salute, senza mai smettere di lottare per una sanità sempre più equa e inclusiva”. I fatti: poche settimane fa l’appello lanciato dal politico asseminese che, dopo aver accolto e appoggiato le proteste disperate dei diabetici e delle famiglie dei piccoli malati, ha deciso di sostenere la battaglia per riportare in fascia A il medicinale. “Una decisione incomprensibile e inaccettabile, specialmente considerando i benefici che ha portato a tantissimi bambini e alle loro famiglie” aveva spiegato Mandas. Oltre 140 euro il prezzo del farmaco salvavita, il diabete “solo in Sardegna colpisce 1 bambino ogni 150. “Questo farmaco ha rivoluzionato la vita dei diabetici, in particolare dei bambini a scuola. Infatti la sua somministrazione tramite spray ha reso più semplice e veloce un intervento d’urgenza in caso di ipoglicemia”. Il ministero della sanità, ha spostato il Baqsimi in fascia C, “mettendo a rischio l’accesso a questa soluzione vitale.

Una decisione incomprensibile e inaccettabile, specialmente considerando i benefici che ha portato a tantissimi bambini e alle loro famiglie”. In Emilia Romagna e in Sardegna, ora, il farmaco è nuovamente accessibile.