Il “dono dell’anello”: una giornata con le scuole in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide

Si è svolto ieri, in occasione della Giornata Mondiale delle Zone umide, l’evento “Il dono dell’anello”, un incontro a cui hanno preso parte gli allievi e docenti della 1^ A della scuola media dell’Istituto Comprensivo di Pula, nel quale si è assistito all’inanellamento degli uccelli di passo.

A spiegare agli studenti, i vari processi dell’inanellamento delle specie Pettirosso, Lui piccolo e Occhiocotto, sono stati gli ornitologi della Società “Anthus” Carla Zucca e Sergio Nissardi. Spostandoci nella Laguna di Nora il Dott. Mauro Fois del Centro Conservazione Biodiversità Università di Cagliari, Dott. Ollano e Dott. Lenti della CEAS, hanno spiegato le biodiversità della laguna.

La giornata di ieri, si inserisce all’interno del progetto della Città Metropolitana di Cagliari, di qualificazione e salvaguardia della biodiversità nei territori limitrofi alla Laguna di Nora, ricadenti nell’Oasi di protezione faunistica Santa Margherita-Nora, che finanzia e coordina eventi formativi.

“E’ stata un’occasione per osservare e riflettere sull’importante biodiversità faunistica e vegetale presente nei territori lagunari e costieri di Pula” afferma l’Assessore all’Ambiente Filippo Usai “ma anche un modo per far vivere nuovamente attimi di normalità e libertà agli studenti, ringrazio infatti la Dott.ssa Matta Dirigente dell’Istituto Benedetto Croce per aver aderito con entusiasmo all’iniziativa”.