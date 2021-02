Cagliari, svolta sport alla Fonsarda: in arrivo un nuovo polo con campi da calcio e calcetto in via Castiglione

Nuovo polo sportivo alla Fonsarda con campi da calcetto. La proposta arriva in consiglio comunale. Il progetto riguarda la manutenzione e gestione per un periodo di 30 anni dell’Impianto Sportivo Polivalente costituito dal campo sportivo “Tonino Aramu” nella via Castiglione e degli spazi di gioco all’aperto nella via Monsignor della Casa nel quartiere Fonsarda.

L’obiettivo è assicurare ai cittadini di Cagliari ed hinterland ulteriori strutture in grado di offrire importanti servizi di carattere sportivo sociale.

In arrivo il rifacimento del terreno di gioco del campo di calcio Tonino Aramu, con la sostituzione del manto in erba artificiale realizzata nei primi anni 2000, ormai completamente deteriorato, con un manto in erba artificiale di ultima generazione. Il campo di gioco attuale ha perso la omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, per cui non è più autorizzato allo svolgimento di partite ufficiali dei campionati. L’obbiettivo della società sportiva Sigma (gestore) è l’ottenimento dell’idoneità dell’impianto allo svolgimento dell’attività sportiva al suo interno, realizzando gli interventi necessari ad avere l’agibilità per partite ufficiali del campionato nazionale dilettanti. L’intervento comprende inoltre la manutenzione e ampliamento del blocco spogliatoi esistente.

In particolare il blocco spogliatoi a servizio del campo di calcio a 11, compreso di spogliatoi arbitri sarà articolato in quattro spogliatoi atleti e due spogliatoi arbitri di modo tale da garantire l’utilizzo del campo di calcio per più partite, soprattutto per i campionati giovanili e amatoriali. Sono previsti, inoltre, i servizi igienici per gli spettatori da realizzare mediante box prefabbricati.

Al piano primo verrà realizzata un’area che verrà destinata sia agli uffici della società sportiva, sia un’area zona ristoro/riunione, senza preparazione di pasti, e club-house, con servizi igienici.

Relativamente ai campi in via Monsignor della Casa, la proposta prevede la trasformazione dei campi polivalenti (basket e volley) in campi di calcio a 5 in erba artificiale, che saranno a servizio della società sportiva proponente, in particolare per l’attività svolta con i bambini della scuola calcio.

Sarà messo, a disposizione degli atleti, un box prefabbricato da adibire a spogliatoio e dotato di servizi igienici e docce. La localizzazione dei servizi igienici sarà segnalata con appositi cartelli e l’accesso ai servizi non intralcerà i percorsi di esodo del pubblico.