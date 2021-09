Il Covid in Sardegna frena davvero: oggi 156 casi, 7 ricoveri in meno e soltanto un decesso. Muore una donna nel Cagliaritano, i contagi calano ulteriormente anche rispetto a ieri anche se con meno tamponi. Giù i ricoveri in area medica, stabili le intensive, 157 sardi in meno in isolamento domiciliare. La quarta ondata allenta la presa. In Sardegna si registrano oggi 156 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2.685 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.008 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (nessun incremento rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 220 (7 in meno rispetto a ieri).

5.287 sono i casi di isolamento domiciliare (157 in meno rispetto a ieri).

Si registra 1 decesso: una donna di 85 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.