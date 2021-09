Cameriera positiva al Covid girava tranquilla a Villasimius in auto violando la quarantena: denunciata

Cameriera positiva al Covid girava tranquilla in auto violando la quarantena: denunciata dai carabinieri. Nel paese ancora pieno di turisti, una cameriera 44enne violava così l’obbligo di quarantena: trovata in auto dai carabinieri, ha violato l’obbligo della quarantena e ora è nei guai. I Carabinieri della Stazione di Villasimius hanno infatti deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il reato in titolo una 44enne del luogo, cameriera, la quale nel pomeriggio è stata controllata nella pubblica via, alla guida della propria autovettura, pur risultando sottoposta all’obbligo di quarantena presso il proprio domicilio in quanto risultata positiva al covid-19 e non forniva altresì alcuna valida motivazione circa la violazione.