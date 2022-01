Il Covid in pressing sugli ospedali, boom di ricoveri a Cagliari: aprono altri 2 reparti al Ss. Trinità

Altri due reparti Covid al Santissima Trinità. E l’ospedale di Is Mirrionis ormai è quasi completamente destinato al ricovero di positivi al virus. L’impennata dei contagi mette sotto pressione gli ospedali della Sardegna. A Cagliari il Binaghi, Covid hospital cittadino, è al completo e così si guarda al Santissima Trinità, dove sono già stati convertiti in reparti per i positivi al virus Malattie Infettive (15 posti letto), Pneumologia (15), Rianimazione (10) e Medicina (20).

In arrivo la conversione del reparto di Cardiologia (15 posti letto) e già si ragiona sull’accorpamento di Chirurgia e Urologia per liberare quest’ultimo reparto (20 posti letto disponibili).

Resterebbero coi pazienti negativi a quel punto soltanto 3 reparti: Traumatologia, Otorino e Chirurgia.

I timori riguardano l’esplosione dei contagi e il ricorso sempre più frequente all’ospedalizzazione col rischio di nuove misure restrittive per la Sardegna (non solo la zona gialla) all’orizzonte. Un altro riguarda l’aspetto burocratico. Con la nuova riforma, la divisione delle Asl e l’addio alla centralizzazione gestire i pazienti Covid potrebbe essere più problematico. Tante le incognite e le perplessità da parte di chi quotidianamente si trova in prima linea nella gestione delle cure alle persone colpite dal virus.