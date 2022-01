Salgono in Sardegna le terapie intensive e la positività sfiora il 18%: mai così tanti contagi

Aumentano in Sardegna i ricoveri nelle terapie intensive. La percentuale di occupazione è oggi al 13%, tre punti percentuali sopra il limite del 10% previsto per la permanenza in zona bianca. Resta al 12% (rispetto al limite del 15%) l’occupazione dei posti letto nei reparti Covid, ed è l’unico parametro che consente ancora all’isola di restare in zona bianca, perché il terzo indicatore, ovvero l’incidenza dei positivi ogni 100mila abitanti, 482 ogni 100mila abitanti, è ben oltre il limite di 50. Ieri si è registrato un record di positività che sfiora il 18%, mai così alto dall’inizio della pandemia a causa del dilagare di Omicron rilevata ormai nel 70% dei positivi.

Intanto, inizia a farsi sentire l’effetto super green pass. Ieri c’è stata una vera e propria corsa alle prime vaccinazioni in Sardegna, 3.500 somministrate in un giorno. E prosegue anche la vaccinazione ai bambini di età dai 5 agli 11 anni: complessivamente finora sono state somministrate oltre 15mila dosi pediatriche su una platea di circa 83mila bambini.

Complessivamente, in Sardegna a oggi le persone vaccinate sono 1.278.780 (1.227.676 con doppia dose e 51.104 monodose), pari all’80% della popolazione.