La manifestazione è terminata a mezzogiorno ma, sino a pochi minuti fa, nessuno poteva ancora andar via dal mega piazzale dove sono parcheggiate centinaia di automobili. Tantissime le persone rimaste bloccate, la maggior parte delle quali ha partecipato al corteo partito da piazza del Carmine e che, per due ore, hanno dovuto attendere il via libera prima di poter oltrepassare i cancelli di uscita.

Non va meglio in via Roma e nelle strade del centro città, “è un delirio”: viene così definita la situazione del traffico che si è venuta a creare. In circa 10 mila questa mattina hanno manifestato a Cagliari in nome della solidarietà a un popolo stremato dalla guerra.