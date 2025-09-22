Nell’udienza odierna il Pm Marco Cocco ha chiesto 10 anni e 8 mesi di reclusione per il 20enne Yari Fa, colpevole dell’assassinio del 37enne ex carabiniere cagliaritano Fabio Piga.

Un omicidio efferato quanto assurdo, avvenuto al Donegal lo scorso giugno. Piga, insospettito dal fatto che Fa potesse essere essere in possesso di stupefacenti, lo ha seguito in bagno ed è stato brutalmente accoltellato. Un solo, fatale colpo al cuore del giovane che ha interrotto la sua vita per sempre.

il 20enne era stato anche sottoposto ad una perizia psichiatrica che aveva confermato la parziale incapacità di intendere e di volere ed in base agli elementi raccolti è stata stabilita la pena.