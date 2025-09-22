Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 22.09.2025 e sino alle 20:59 del 23.09.2025 un AVVISO di allerta per:
codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sulle
aree di allerta Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro;
L’avviso di criticità e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092