Lo si temeva, o semplicemente attendeva. Quasi fosse inevitabile. E' confermato in Africa il primo caso di Coronavirus Covid-19. Succede in Egitto, ad annunciarlo il ministero della Salute. Si tratta di un paziente straniero: non si conoscono ulteriori dettagli, il Cairo ha immediatamente avvisato l'Oms del contagio.