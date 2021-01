Il capitano dei Ris di Cagliari a Radio CASTEDDU: “Dal caso Bossetti all’omicidio di Dolianova, ecco come lavoriamo”

“Per il duplice omicidio di Dolianova ci sono state delle risultanze interdisciplinari molto importanti che hanno portato poi agli sviluppi processuali che saranno oggetto di dialettica dibattimentale. Mi posso limitare a dire che la ricerca, l’isolamento del DNA delle due vittime prima e il ritrovamento, poi, di tracce ematiche, successivamente associate agli indagati, ha consentito ad una svolta importantissima in queste indagini, come in tutte che ci uniscono all’arma territoriale. È una collaborazione veramente importante tra chi si dedica alle indagini tradizionali e noi che, con il nostro carattere tecnico-scientifico, abbiamo qualcosa in più che spesso, come in questo caso, diventa determinante. La particolarità della nostra attività sta proprio nella continua evoluzione, la difficoltà è quella di stare al passo con i tempi.

Noi siamo quattro reparti di investigazioni scientifiche in tutta Italia, facciamo capo ad un raggruppamento che a sua volta è inserito in un network europeo di scienze forensi.

Noi costantemente ci aggiorniamo, ci confrontiamo con i nostri colleghi delle polizie scientifiche a livello europeo, per il quotidiano ricorso a nuove tecnologie. Già 20 anni fa l’attività tecnico forense poteva contare su tecnologie completamente differenti rispetto a oggi. Anche la controparte però non sta a guardare: se prima diventava molto più semplice cogliere in castagna qualcuno ora anche il criminale si prende le proprie precauzioni. È uno stimolo comunque per fare sempre meglio e ci riusciamo”.

Tentato omicidio Orani 2020: “Per chi cercò di uccidere un soggetto di Orani, che per fortuna venne solo sfiorato da una rosa di pallettoni, furono abili i colleghi della compagnia di Ottana a trovare col metal detector il bossolo che non era stato raccolto dal criminale e, in questo caso, in un’attività svolta in laboratorio venne fatta la comparazione tra il bossolo sequestrato e due armi che furono sequestrate.

È possibile dare un’identità a questi bossoli per sapere da quale arma sono stati sparati e il risultato fu che erano due armi trovate in possesso a chi tentò l’omicidio.

Gli accertamenti interessano tutti i laboratori perché si parla di Ris ma siamo divisi in molteplici laboratori dove lavorano dei tecnici altamente specializzati. Ci sono quindi tanti piccoli Ris e il risultato positivo nasce proprio dalla somma delle risultanze che ogni laboratorio riesce a dare.

Le scienze forensi in Italia vengono adoperate da tanto tempo, per quanto riguarda i carabinieri già dagli anni 50. Inizialmente aveva quasi più scopi addestrativi che operativi e poi è cresciuto.

Sono tanti gli ambiti di cui si occupano ma l’evoluzione è avvenuta negli ultimi 20 anni ed è stato possibile ripescare casi passati. L’importante è avere reperti ben conservati che possono essere analizzati, l’unico limite è quello di risorse temporali e umane e anche economiche”.

Nel 2019 novembre maxi sequestro di ketamina, la droga dello stupro, a Cagliari: “Sempre in collaborazione con il comando provinciale di Cagliari abbiamo condotto un’interessante indagine.

Sono state sequestrate 14 bottiglie con le quali si è cercato di far entrare nel territorio questa droga.

Queste bottiglie poi vennero portate nel nostro laboratorio di chimica dove sono stati estratti, con particolari tecniche, i cristalli di ketamina, un quantitativo record a livello nazionale.

Non è l’unica droga, anche altre sostanze stupefacenti psicotrope trovano in tutto il territorio regionale un incremento negli ultimi anni davvero importante.

Per la marijuana non è facile scoprire le piantagioni, la forza del territorio è che è ampio e poco abitato e spesso impervio e facilmente occultabile agli occhi di chi possa attraversare il territorio dall’alto, ma grazie ai colleghi si rende tutto molto semplice”.

