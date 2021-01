Cagliari, 16enne investito da uno scooter mentre attraversa sulle strisce: automobilista in fuga

Incidente stradale in via Is Mirrionis. Un giovane 16enne cagliaritano, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, all’angolo con via Fontana Raminosa, è stato travolto da uno scooterone. Il centauro non si è fermato ma è fuggito: il giovanissimo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Brotzu in codice giallo. Sul posto la polizia Locale che ha immediatamente iniziato le attività di ricerca del pirata della strada.