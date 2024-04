Il Cagliari senza Luvumbo e Pavoletti vola a Genova, Ranieri: “Siamo pronti, dobbiamo fare più punti possibile”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari vola a Genova per sfidare un Genoa già salvo ma che sicuramente non vorrà sfigurare davanti al proprio pubblico. Lunedì sera, fischio d’inizio alle 20:45, i sardi si giocano comunque quasi mezza salvezza. La quota per restare in serie A non è più a 37 punti, complice anche la vittoria del Frosinone ci sarà da ottenere più punti possibile. È l’auspicio di mister Claudio Ranieri: “È un campionato bellissimo, per chi lotta per l’Europa e chi nella zona retrocessione. Dobbiamo fare più punti possibile, siamo pronti per la task force finale”. In Liguria non ci saranno Luvumbo, Pavoletti e Viola. Ci sono però Oristanio, “è pronto, sta bene anche Lapadula. Deciderò la formazione all’ultimo, come sempre”, ricorda Ranieri.

In caso di vittoria il Cagliari raggiungerebbe quota 35 punti e, in caso di contemporanea vittoria dell’Udinese, manterrebbe quattro punti sulla terzultima posizione.