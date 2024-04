In ricordo di Renzo Galanello, una vita dedicata alla talassemia in Sardegna

Una delegazione dell’ente “Renzo Galanello” è stata ricevuta nei giorni scorsi dal sindaco Valentino Filippetti e dal consiglio comunale di Parrano, paese natale del compianto professore dell’Università di Cagliari, in occasione di una seduta straordinaria convocata per commemorare la sua assoluta valenza umana e professionale.

Come si ricorderà, il professor Galanello – direttore della Seconda clinica pediatrica dell’Università di Cagliari – è scomparso 11 anni fa a Cagliari, e a lui è stato dedicato l’ente di promozione sociale che in questi mesi muove i primi passi. Dal piccolo centro umbro in provincia di Terni, dopo aver conosciuto il professor Antonio Cao a Perugia e aver deciso di seguirlo, Galanello si era trasferito in Sardegna dove aveva fatto della lotta alla talassemia, malattia rara ad alta incidenza nell’isola, il fulcro della sua attività clinica e di ricerca, diventando progressivamente il riferimento tecnico-scientifico di vertice per le malattie rare nell’Isola, con una prestigiosa carriera scientifica.

La delegazione sarda era composta dal Presidente Ivano Argiolas, il vicepresidente Stefano Sarais e il socio Natale Ditel. Durante l’incontro, avvenuto alla presenza di alcuni parenti di Galanello, Argiolas ha spiegato al consiglio comunale le finalità dell’ente costituito nei mesi scorsi, sottolineando la volontà dei soci di avviare importanti attività a favore dei pazienti cronici, in particolare le persone con talassemia, ma non solo. “Era un incontro a cui tenevamo molto – commenta il Presidente Argiolas – per rendere omaggio alla memoria di un uomo che ha dato tantissimo alla Sardegna e ai sardi, che ha davvero fatto della cura dei malati cronici la ragione del suo percorso umano e professionale. Questa visita è una ulteriore carica di entusiasmo per le iniziative che presto l’ente Galanello metterà in campo, senza smettere di essere un pungolo nei confronti della politica su un tema così delicato, come l’assistenza ad una categoria di cittadini e cittadine particolarmente fragili: servono attenzione e risorse dedicate”.

L’Ente Renzo Galanello e il Comune di Parrano hanno concordato di avviare un percorso per arrivare ad uno specifico protocollo di intesa che miri a conservare e onorare nel tempo la memoria del professore con apposite iniziative culturali e scientifiche realizzate di comune accordo.

L’iniziativa si è conclusa con un omaggio alla tomba del professore, sepolto nel cimitero di Parrano, con un momento di raccoglimento.