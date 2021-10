Iglesias, ubriaco alla guida va a sbattere contro un’auto parcheggiata: nei guai 21enne

E’ andato a sbattere con l’auto dell’amico sopra un’altra regolarmente parcheggiata in strada a Iglesias. Sono così intervenuti i carabinieri e hanno notato che il giovane alle guida si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica per avere bevuto qualche bicchiere di troppo. Nei guai è finito un 21enne del posto, che si è rifiutato di sottoporsi sottoporsi all’alcol test. Si è scoperto che non aveva neanche la patente, perché mai presa. E’ stato denunciato.