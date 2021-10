A Radio Zampetta Sarda la storia di Felix, il padrone si trasferisce e lo abbandona dopo 12 anni

A RADIO ZAMPETTA SARDA LA STORIA DI FELIX.

IL PADRONE SI TRASFERISCE E LO ABBANDONA PER LA STRADA DOPO 12 ANNI.

HA BISOGNO DI CURE PER VIA DEI DENTI CARIATI CHE SONO DA ESTRARRE.

CHI CI AIUTA CON UNA RACCOLTA FONDI E PER TROVARE UNA CALDA CASA PER GLI ULTIMI ANNI DELLA SUA VITA?

Quartu. Questa è la storia di Felix un bel micione di 11 anni, purtroppo il padrone si trasferisce e lo abbandona per la strada in prossimità del freddo inverno. Felix ha intenerito di cuore di alcuni residenti che hanno segnalato la storia, gli portano il cibo e hanno provveduto a portarlo in clinica per una visita. È fiv+ e l’ unico problema che ha è legato all’ infezione in bocca per via dei pochi denti cariati che gli sono rimasti, fortunatamente gli esami ematologici vanno bene. L’ appello è un vero appello del cuore, si devono pagare le spese per l’ intervento per estrarre i denti che non gli consentono un’ adeguata alimentazione. Momentaneamente si cerca stallo provvisorio o un’ adozione del cuore, vita in appartamento, però lo stallo è urgente per il periodo post intervento.

Info per chi volesse aiutare con donazione, stallo o adozione al 348 0941 632

