Adotta un cane dal canile di Cagliari: ecco a voi Asso

Asso è un meticcio maschio intero di Jack Russell, anzianotto (ha quasi 12 anni) e con un carattere molto determinato. Asso è entrato in canile perché si è reso protagonista di diversi episodi di morsicatura, avvenuti nella famiglia precedente all’atto della somministrazione del pasto. In canile Asso ha manifestato lo stesso atteggiamento di difesa della risorsa alimentare, attaccando sporadicamente gli operatori quando transitavano secondo lui troppo vicini alla sua ciotola e in due occasioni anche per interrompere un contatto fisico che riteneva non più opportuno. Asso necessita di una persona esperta, capace di gestirlo prevenendo le situazioni conflittuali e disposta a seguire scrupolosamente le regole di gestione.

Asso apprezza le coccole ma quando è lui a decidere che è il momento di riceverle, non tollera le imposizioni e non tollera essere bloccato/contenuto quando decide di fare qualcosa, se lo si contesta dirige la sua rabbia verso chi gli impedisce di raggiungere il suo obiettivo. Asso sa andare al guinzaglio, apprezza fare lunghe passeggiate, va d’accordo con le cagnette femmine e anche con i maschi non invadenti, non è testato su gatti o altri animali. Asso necessita di una persona esperta, capace di gestirlo prevenendo sempre le situazioni conflittuali e disposta a seguire scrupolosamente le regole di gestione che gli verranno spiegate all’atto dell’adozione.

Per lui si cerca adozione in una famiglia di persone adulte o anziane, residenti in una casa con giardino, senza la presenza di bambini, che sappiano costruire con lui un rapporto di fiducia disinnescando di volta in volta le situazioni che possono sfociare in episodi di aggressività. Asso può essere un buon cane da compagnia a patto che si sia responsabili e capaci di impostare una corretta relazione con lui, viene ceduto in possesso di microchip e in regola con il protocollo di vaccinazioni previste.