Un servizio straordinario di controlli ha interessato ieri sera Iglesias, dove i carabinieri della compagnia, affiancati dai reparti specializzati del NAS e del NIL di Cagliari, hanno passato al setaccio strade e attività commerciali. L’obiettivo era verificare il rispetto delle norme sanitarie e sul lavoro, oltre a rafforzare la prevenzione dei reati e la sicurezza stradale.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno denunciato un imprenditore 67enne di Cagliari, titolare di un salone di parruccheria nel centro cittadino, per aver installato un impianto di videosorveglianza senza le autorizzazioni previste dalla legge. Sempre durante i controlli stradali, un 64enne di Domusnovas è risultato positivo all’alcoltest con un valore di 1,46 g/l: per lui è scattato il ritiro immediato della patente. Un 40enne di Portoscuso, invece, è stato segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato con una piccola quantità di cocaina.

Sul fronte del lavoro, il NIL ha sospeso un centro estetico a causa dell’assenza del Documento di Valutazione dei Rischi, imponendo una sanzione da 6.000 euro. Il NAS, invece, ha riscontrato irregolarità nell’HACCP di un supermercato: mancavano i protocolli obbligatori per la preparazione e vendita di prodotti a base di carne e pesce. Alla titolarità è stata comminata una multa di 2.000 euro.

Complessivamente i Carabinieri hanno controllato 46 persone, 30 veicoli e 5 attività commerciali.

L’operazione rientra nel programma di monitoraggio costante del territorio, che vede la collaborazione tra reparti territoriali e nuclei specializzati per garantire standard elevati di sicurezza e tutela dei consumatori.