Un 29enne di origine algerina è stato arrestato ieri sera nel centro di Cagliari con l’accusa di aver messo a segno un furto all’interno di un ristorante in via Napoli. L’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato poco dopo in piazza Matteotti durante le ricerche avviate dai Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, il sospettato è stato trovato in possesso di un borsello contenente i documenti del titolare del locale, denaro contante e alcuni strumenti ritenuti idonei allo scasso. Una volta fermato, è stato accompagnato in caserma per le procedure di rito e trattenuto in attesa del giudizio con rito direttissimo.