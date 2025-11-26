Un uomo di 45 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri di Villaputzu in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Cuneo. Il provvedimento, divenuto definitivo, riguarda una condanna a quattro mesi e dodici giorni di reclusione per un furto aggravato avvenuto nel 2015 a Savigliano.

L’uomo, originario del Piemonte ma da tempo residente di fatto a Villaputzu, è stato individuato dai militari nel centro del paese. Dopo l’identificazione e gli adempimenti necessari, è stato trasferito alla casa circondariale di Uta, dove dovrà scontare la pena.