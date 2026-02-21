La comunità di Iglesias piange una giovane mamma, Katia Milia, morta a soli 37 anni. Un addio troppo maturo che sconvolge familiari, amici e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla.

“Amica mia ancora non ci credo”, “Fa troppo male”, sono solo alcuni dei tantissimi messaggi dedicati alla 37 enne, amatissima e apprezzata in tutta Iglesias, dove si era impegnata anche politicamente. Distrutto il compagno di una vita di Katia, che le ha dedicato un commovente messaggio social: “Prima eri al mio fianco, ora abiti dentro di me”.

L’ultimo saluto a Katia sarà celebrato lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 10:30 nella Parrocchia San Pio X