Simone Deromedis e Federico Tomasoni riscrivono la storia dello ski cross regalando all’Italia una medaglia d’oro è una d’argento.
Il medagliere italiano si arricchisce arrivando a ben 29. Quella di Deromedis è invece la decima medaglia d’oro.
Federico Tomasoni arriva a queste Olimpiadi non solo con uno splendido successo, ma con un immenso dolore che purtroppo lo accompagna. È infatti il fidanzato della giovanissima Matilde Lorenzi, la sciatrice morta in un incidente durante un allenamento nel 2024.
Foto del nostro partner QN