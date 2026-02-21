Cagliari, perdita d’acqua in Piazza Falcone e Borsellino. Stefania Loi (FdI): «Il Comune interviene con una transenna»

Una perdita d’acqua che va avanti da settimane nel centro cittadino e, al momento, nessun intervento risolutivo. È quanto denuncia la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Stefania Loi, in merito alla situazione in Piazza Falcone e Borsellino.

Secondo quanto riferito dalla stessa esponente di FdI, l’acqua – presumibilmente proveniente dalla fontana pubblica o dalla rete idrica collegata – continuerebbe a defluire nella caditoia senza che sia stata effettuata una riparazione definitiva. Sul posto sarebbe stata collocata una transenna per delimitare l’area interessata dalla perdita.

«È l’immagine plastica di una città dove i problemi non si risolvono, si transennano. Nel frattempo l’acqua continua a scorrere, lo spreco continua, e nessuno interviene», afferma Loi nella nota stampa diffusa oggi.

La consigliera sottolinea come, nonostante le segnalazioni, non risulterebbe ancora un intervento risolutivo né da parte del Comune di Cagliari né da parte del gestore idrico Abbanoa. «Parliamo ogni giorno di risparmio idrico e responsabilità, ma poi tolleriamo perdite pubbliche per settimane. È una contraddizione che i cittadini vedono benissimo», aggiunge.

Sulla vicenda è stata presentata un’interrogazione consiliare per chiarire tempi e responsabilità dell’intervento. L’obiettivo, spiega la consigliera, è ottenere risposte precise sull’origine della perdita e sulle tempistiche per la riparazione definitiva.

«Cagliari merita manutenzione, non transenne. Perché una transenna non blocca l’acqua. Blocca solo la capacità di questa amministrazione di dare risposte», conclude Loi.

Ora si attende la replica dell’amministrazione comunale e del gestore idrico, chiamati a chiarire le cause della perdita e a intervenire per porre fine a quello che, secondo l’opposizione, rappresenta un evidente spreco in un periodo in cui il tema del risparmio idrico è particolarmente sentito.