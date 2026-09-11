Sono giorni delicati per Alessandro Di Battista, ricoverato all’ospedale di L’Avana a Cuba a seguito di un malore mentre stava lavorando a dei reportage per Il Fatto Quotidiano.
Il post intervento, effettuato nei giorni scorsi, sta procedendo bene ma c’è molta cautela anche per quanto riguarda il trasferimento in Italia, che potrebbe avvenire entro il weekend.
“In queste ore Alessandro si trova nel reparto di terapia intensiva del quinto piano dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras”, le parole della sua Associazione Schierarsi.
“Ci teniamo a ringraziare i medici, gli infermieri e i fisioterapisti che in queste ore si stanno prendendo cura di lui prima del rientro in Italia.”