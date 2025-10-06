Dalla morte della dottoressa Carta al decesso ad Aritzo davanti alla guardia medica, “le comunità più piccole stanno pagando il prezzo più alto”: Falconi scrive all’assessore alla sanità Bartolazzi. “L’ho fatto per chiedere un segnale forte, urgente, concreto”: un grido d’allarme giunge dalla presidente Anci Sardegna, l’isola in questi giorni piange la scomparsa di Maddalena Carta, la dottoressa di Dorgali che ha sacrificato la propria vita pur di non abbandonare i suoi pazienti.“La sua storia è un esempio luminoso di dedizione e altruismo, ma anche un grido d’allarme: racconta la solitudine di tanti professionisti che, nei territori più fragili, tengono in piedi ogni giorno un sistema che scricchiola.Negli ultimi giorni, altri fatti drammatici ci hanno scosso:ad Aritzo, un uomo ha perso la vita e la guardia medica era chiusa; a Isili, il pronto soccorso ha dovuto sospendere l’attività per mancanza di medici.Non sono episodi isolati: sono la fotografia di un sistema in crisi”.

“La distanza, la carenza di personale, la chiusura dei presidi sanitari: tutto questo sta compromettendo il diritto alla salute nelle aree interne.

E questo non possiamo accettarlo.

Come Presidente di ANCI Sardegna, ho chiesto all’Assessore un piano straordinario per la sanità delle aree interne, con: la riapertura e il potenziamento di pronto soccorso e guardie mediche;

il rafforzamento della medicina territoriale, con personale stabile e adeguato; più prevenzione, più accesso alle cure, meno diseguaglianze.

Non si tratta solo di organizzazione sanitaria: si tratta di salvaguardare vite umane e il futuro delle nostre comunità.

Per questo ho chiesto di convocare con urgenza un incontro con i sindaci dei comuni sede di piccoli ospedali e con i presidenti delle Conferenze socio-sanitarie territoriali”.