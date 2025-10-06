Monserrato in lutto per Maria Franca Murtas, la donna che dopo 18 giorni di agonia è deceduta a Sassari in seguito alle ustioni riportate a casa sua: domani l’ultimo saluto.

Una fiammata dalle bombole di gas che l’ha investita in pieno: inizialmente era stata ricoverata al Policlinico di Monserrato, poi al centro grandi ustionati di Sassari ma per Murtas, 83 anni, niente è stato possibile fare. Si è spenta, lasciando nel dolore la sua amata famiglia e la comunità che domani a La Salle si riunirà per l’ultimo saluto.

Tanti i messaggi di cordoglio rivolti alla donna, la Pro Loco: “Ci stringiamo al socio Claudio Murtas e a tutta la sua famiglia per la tragica scomparsa della loro cara Franca.

Siamo davvero addolorati e senza parole per questo drammatico momento”.

L’incidente domestico è avvenuto in via Rubicone.