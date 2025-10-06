Tempi “infiniti” d’attesa nella sala d’aspetto al Brotzu, “con colica renale in corso, sono entrato alle 9,50 e uscito alle 18,50 e ieri notte, dopo oltre 4 ore di attesa, sono andato via”: il racconto di un paziente.

Coliche renali, dolori atroci e febbre, il primo episodio è avvenuto 10 giorni fa, ma ieri un cittadino è dovuto nuovamente ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso, senza successo, però.

“Avevo la febbre, sono entrato alle 20,50, uscito alle 1,30, ma senza aver avuto nessuna assistenza, solo la registrazione. Spazientito, febbricitante, anche da loro riscontrata, con ovvi doloretti e fastidi al fianco sono andato via, non potevo più aspettare, sono andato a casa. Avevo codice blu, mi sono informato, ho chiesto a che ora sono stato chiamato: alle 4,30. Non trovandomi, sono stato declassato a codice verde, per cui ora dovrò pagare il tiket per una prestazione non avuta. Questa e la sanità che ci meritiamo?”.