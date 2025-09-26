Tempi duri per gli incivili, insomma: il servizio di raccolta differenziata è attivo, come quello di smaltire i rifiuti presso l’ecocentro e, in confronto alle multe salate, anche più economico.

I furbetti dei rifiuti in trasferta da Quartucciu a Quartu Sant’Elena: lavatrice rotta traslocata in città, sanzionate due persone che non sono sfuggite all’occhio elettronico del sistema di videosorveglianza.Altro colpo e altra multa staccata dalla vigilanza ambientale che, per risalire agli autori del reato, si sono avvalsi del sistema elettronico presente in città. Di certo non era arrivato da solo in via Giotto quel rottame da buttare, doveva esser stato portato da qualcuno ma la sorpresa è stata che i furbetti dei rifiuti sono giunti dal comune limitrofo per scaricare la lavatrice dismessa. Nessuna pietà per loro e dopo l’identificazione è arrivata la multa.Ancora una volta, quindi, il nucleo vigilanza ambientale di Quartu ha attivato le procedute contro chi non rispetta le regole e deturpa l’ambiente abbandonando ciò che non serve più in strada o in campagna.