Tragedia questa mattina all’interno della cascina San Grato, azienda agricola di Cossato, in provincia di Biella. L’atleta di dressage e istruttrice equestre di soli 24 anni, Carola Dettoma, è caduta improvvisamente da cavallo. La giovane si stava occupando dell’animale al momento del drammatico incidente ed è da capire la dinamica esatta di ciò che è accaduto. Probabilmente la giovane ha incastrato il piede nella staffa ed è caduta. Inutili purtroppo i soccorsi, Carola è stata colta da arresto cardiaco ed è deceduta poco dopo.

Sul posto anche il personale Spresal per tutti gli accertamenti del caso e ricostruire gli ultimi istanti della 24enne. Non si esclude che nei prossimi giorni venga disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso.