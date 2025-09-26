Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 27 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 18°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22° C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Est-Nordest. Ci aspetta dunque un sabato in prevalenza poco nuvoloso,con temperature in aumento che raggiungeranno massime di 28°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba