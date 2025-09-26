Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 2 7 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno debol i e il mare poco mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge La temperatura massima sarà di 2 8 ° C e la minima di 1 8 °C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest- Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza poco nuvolosa . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 2 4 °C e la minima di 1 5 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giorn a t a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 6 ° C e la minima di 1 5 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il m are sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 ° C e la minima di 1 4 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Est-Nordest. Ci aspetta dunque un sabato in prevalenza poco nuvolos o , con temperatur e in aumento che raggiunge ranno massime di 2 8 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba