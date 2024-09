Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I Consigli di Neon Europa: Come Scegliere le Sedute del Bar

Viale Elmas 183 Cagliari – tel 070 240660

Se stai pensando di rinnovare il tuo bar o aprirne uno nuovo, affidati all’esperienza e alla qualità di Neon Europa, l’azienda che da oltre 60 anni rappresenta un punto di riferimento in Sardegna per la produzione di insegne luminose. Ma Neon Europa non è solo leader nelle insegne: negli ultimi decenni ha ampliato la sua attività sviluppando una divisione dedicata all’arredamento e alle attrezzature per bar, diventando rivenditore dei migliori marchi nazionali.

Arredare un bar non significa solo scegliere il bancone giusto o i tavolini che più si adattano allo stile del locale; la scelta delle sedute è altrettanto cruciale per creare un ambiente confortevole, accogliente e in linea con l’identità del tuo bar. Neon Europa ti offre una consulenza completa che va dalla progettazione al montaggio, assicurandoti soluzioni su misura per ogni esigenza.

Sedie, Sgabelli e Divani: L’Importanza della Scelta Giusta

Le sedute sono uno degli elementi che più influenzano l’esperienza dei clienti nel tuo bar. Da Neon Europa trovi un’ampia gamma di sedie, sgabelli e divani, disponibili in diverse tipologie e materiali per soddisfare qualsiasi esigenza, sia per le zone interne che per gli spazi esterni.

Sedie per Interni ed Esterni

Le sedie sono essenziali per i tavoli del bar, sia all’interno che all’esterno. Da Neon Europa, puoi trovare sedie in legno per un look classico e caldo, in metallo per un tocco industriale, o in plastica e materiali innovativi per un design moderno e versatile. Le sedute imbottite garantiscono il massimo comfort, mentre le versioni in materiali resistenti alle intemperie sono perfette per i dehors e i giardini.

Sgabelli per il Bancone

Gli sgabelli sono un must per ogni bar: non solo devono essere esteticamente accattivanti, ma anche comodi e funzionali. Neon Europa offre sgabelli di varie altezze e con diverse opzioni di regolazione, con o senza schienale, perfetti per un rapido caffè al volo o per una lunga serata in compagnia. Sono disponibili in materiali come il legno, il metallo e il polipropilene, per abbinarsi perfettamente al tuo bancone.

Divani e Poltrone per il Relax

Per creare un’atmosfera più rilassata, i divani e le poltrone sono la scelta ideale. Neon Europa propone soluzioni modulari che si adattano a qualsiasi spazio, da eleganti divani imbottiti per gli interni a divanetti resistenti per le aree esterne. Le sedute imbottite offrono un comfort superiore, invitando i clienti a rilassarsi e a godersi il loro tempo nel tuo locale.

