“Oggi 19 marzo, è la festa del Papà. A parer mio il papà va festeggiato ogni giorno, il mio è volato via ormai da 8 anni,e in periodi come questo,avrei voluto più che mai le sue parole di conforto. Auguri a tutti i papà e chi ha la fortuna di averlo ancora in vita non dia nulla per scontato,amatelo e proteggetelo, non solo in questa fase delicata della nostra vita”.

Veronica