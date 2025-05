Guspini, olio sulla carreggiata: viabilità compromessa e pericolo per gli automobilisti perché le strade risultano estremamente scivolose.

Oggi a causa dello sversamento di olio da parte di un mezzo in transito, le zone Asse Mediano e via Gramsci sono state segnalate dal Comune: “La situazione rappresenta un serio pericolo per la circolazione stradale.

Le squadre di intervento sono al lavoro per la bonifica, ma si raccomanda: Massima prudenza alla guida. Ridurre la velocità. Fare attenzione alla segnaletica e agli operatori sul posto”. Massima attenzione insomma, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sono stati posizionati dei cartelli e sono intervenuti i tecnici comunali e una ditta per pulire quanto possibile e limitare il rischio ma la raccomandazione di attenzione e prudenza giunge doverosa da parte delle autorità.