Guido Bertolaso ha il Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano. L’ennesima spia dell’emergenza della Lombardia: il consulente scelto dalla Regione, Guido Bertolaso, da ieri sera sarebbe ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Su Fb due giorni fa aveva scritto dei primi sintomi: “Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento”, il suo messaggio social prima del ricovero.