Guerra in Ucraina, a Cagliari il polo logistico della Croce Rossa

Di Sara Panarelli



Il centro sarà ospitato in una sede messa a disposizione dalla città metropolitana in via dei Valenzani e raccoglierà tutti i farmaci in arrivo dalle città della Sardegna, per poi imballarli e spedirli nelle zone bombardate. Alimentari e altri beni di prima necessità saranno invece acquistati sul posto, quindi meglio inviare donazioni in denaro che cibo