Guerra al Coronavirus in Sardegna, l’Ats verso la sospensione delle visite non urgenti

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19 si dispone che tutte le visite che non rivestono carattere di urgenza/ emergenza vengano sospese fino a nuova comunicazione”. La firma è del direttore sanitario dell’Ats Maurizio Locci. Si tratta di un documento interno all’amministrazione pubblicato nella pagina Facebook dell’ex presidente della regione Mauro Pili, ma ancora non è chiaro come la circolare verrà poi applicata sui territori.

Intanto ecco le nuove misure per l’ospedale Santissima Trinità di Is Mirrionis. Dopo la notizia del contagio di medico l’Ats ha messo in atto nuove severe disposizioni. Sono sospesi tutti gli interventi chirurgici programmati che necessitano di posti letto in terapia intensiva. I pazienti che devono essere sottoposti a interventi chirurgici, prima di essere trasferiti nel blocco operatorio, devono essere sottoposti in reparto alla misurazione della temperatura corporea e se viene rilevata la febbre il paziente deve rimanere in reparto e informato il responsabile.

I pazienti dismissibili devono rientrare tempestivamente al proprio domicilio, le attività ambulatoriali devono essere riprogrammate, è vietato agli accompagnatori dei pazienti sostare nelle sale di attesa, sono sospese in tutte le stretture dell’Ats riunioni, convegni meeting, ecc.