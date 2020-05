Guasila, un chilometro e mezzo di nuove condotte idriche

Entrano in funzione le nuove reti idriche in fase di realizzazione a Guasila. Giovedì 21 maggio 2020 le squadre di Abbanoa saranno a lavoro in via Guamaggiore e viale Europa dove si sta procedendo ai collegamenti delle condotte appena realizzate. Tra le 8.30 e le 17.30 si verificheranno temporanee interruzioni nella zona interessata ai cantieri

I lavori rientrano nell’appalto di efficientamento delle reti idriche che a Guasila complessivamente riguarda un chilometro e mezzo di nuove condotte: oltre via Guamaggiore e viale Europa, le strade interessate sono via Trento, via Risorgimento, via Dante e i vicoli secondari. In tutte queste strade si sta procedendo alla completa riqualificazione della rete primaria di distribuzione idrica costituita da vecchie tubature ormai usurate e interessate da frequenti e rovinose rotture e ingenti perdite idriche tanto da richiedere numerosi interventi di riparazione da parte delle squadre di Abbanoa. Al loro posto il Gestore sta realizzando una nuova rete in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore resistenza. Le nuove infrastrutture saranno tutte georeferenziate per una migliore gestione e una precisa individuazione una volta reinterrate.

Nello stesso appalto, grazie a un investimento di 3,9 milioni di euro, rientrano anche gli interventi di efficientamento delle reti idriche anche nei Comuni di Barrali, Ortacesus, Selegas, Guasila, Pimentel e Sant’Andrea Frius. Sono risorse ottenute da Abbanoa tramite i fondi Cipe 27 destinati a opere strategiche nel settore idrico-potabile: in tutto 75 milioni di euro suddivisi in 16 maxi-interventi in ben 100 Comuni.