Progetto sicurezza, installati sei attraversamenti pedonali luminosi a Sant’Antioco

Il Comune di Sant’Antioco ha installato sei attraversamenti pedonali luminosi in altrettanti punti sensibili della città. Uno nell’incrocio tra viale Trento e via Campidano; due nella battutissima via Matteotti; tre in via Nazionale, porta di ingresso di Sant’Antioco: immediatamente dopo il ponte, fronte Chiesa di Nostra Signora di Bonaria e nell’incrocio tra via Nazionale e via XXIV Maggio. L’installazione degli attraversamenti pedonali illuminati si inserisce in un più ampio progetto improntato sulla sicurezza dei cittadini, tra i quali spiccano la bitumazione di numerose strade (in questi tre anni di Amministrazione Comunale sono state asfaltate circa settanta arterie), l’installazione degli autovelox mobili e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Gli impianti collocati risultano di fondamentale importanza in quanto illuminano in modo efficace l’attraversamento pedonale e incoraggiano il pedone ad usarlo: il cartello in cima, infatti, oltre a essere illuminato e visibile da distanza considerevole, proietta un fascio di luce verso il basso e, dunque, in direzione delle strisce pedonali. Ancora qualche operazione tecnica e a breve verranno attivati, garantendo la possibilità di transitare liberamente e in tutta sicurezza in alcuni punti considerati particolarmente a rischio. Per ora ne sono stati installati sei, ma è evidente che vi sono ulteriori luoghi strategici su cui intervenire. Per questo resta ferma l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di proseguire su questa linea di intervento.