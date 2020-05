La Lega torna in piazza a Cagliari: “Il 2 giugno tutti con il tricolore e i quattro mori”

La Lega si prepara, anche a Cagliari, a scendere in piazza il prossimo due giugno, in contemporanea con la manifestazione nazionale di Roma. Non solo il capoluogo sardo: previsti eventi anche a Nuoro, Sassari, Oristano e Carbonia. Ad annunciarlo è il nuovo commissario regionale della Lega nell’Isola, Eugenio Zoffili: “La Lega torna tra la gente in tutti i capoluoghi sardi. Non solo a Cagliari, ma anche a Nuoro, Sassari, Oristano e Carbonia. Il 2 giugno, in concomitanza con la manifestazione organizzata da Matteo Salvini a Roma, la Lega scende in piazza anche in Sardegna in sicurezza, in tutti i capoluoghi di provincia con il tricolore e i quattro mori senza bandiere di partito, rispettando le norme sul distanziamento e sull’utilizzo delle mascherine”.

L’obbiettivo dell’evento? “Raccogliere idee, dare voce alle famiglie e ai lavoratori dimenticati dal governo e presentare le azione della Giunta Solinas per la ripartenza dell’Isola. Le manifestazioni sono aperte a tutti: visto che continuano a non ascoltarci, la piazza torna ad essere la nostra forza, la nostra voce”.