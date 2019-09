“Se non era per Renzi adesso stavamo con i manifesti elettorali. È grazie al suo coraggio se si è data continuità alla legislatura e si è bloccata l’operazione antidemocratica di Salvini” ribadisce la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova in un’intervista al Corriere della Sera.

Continua a leggere su https://www.agi.it/politica/bellanova_renzi_governo-6209371/news/2019-09-19/