Controlli a tappeto nelle campagne di Gonnosfanadiga nel giorno di apertura della stagione venatoria. Durante un servizio mirato, i carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un 57enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, trovato con un fucile a doppietta calibro 16 risultato mai denunciato e privo di qualsiasi autorizzazione al porto o alla detenzione.

L’uomo aveva con sé anche un coltello a serramanico lungo oltre 20 centimetri. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato al ritrovamento di quasi novanta cartucce per uso venatorio, sia a pallini sia a pallettoni. Arma e munizioni sono state sequestrate.

Terminate le procedure, il 57enne è stato accompagnato a casa e posto agli arresti domiciliari. L’udienza di convalida con rito direttissimo è fissata per domani mattina.