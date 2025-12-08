Agitazione improvvisa alla vista dei carabinieri: è così che un giovane operaio 22enne, già noto alle forze dell’ordine, è finito nei guai mentre camminava in una via del centro di Pula. Il suo comportamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Durante la perquisizione personale sono stati trovati circa 3 grammi di hashish e un coltello a serramanico. Il controllo è poi proseguito nella sua abitazione, dove i carabinieri hanno trovato anche una cartuccia calibro 20 a pallettoni, ancora inesplosa.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Il giovane è stato denunciato per detenzione di stupefacenti per uso personale e per il possesso dell’arma bianca e della munizione, ritenuti illeciti dagli investigatori.

La vicenda rientra nelle attività di controllo effettuate quotidianamente dai Carabinieri sul territorio per prevenire reati legati alla droga e al porto di oggetti potenzialmente pericolosi.