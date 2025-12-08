SMARRITO CIRO DA VIA TIBULA A QUARTU.

Ciro è un gatto di circa un anno, certosino, con una piccola macchia nel petto e con l’orecchio tagliato (in quanto castrato). Apparteneva a una colonia, è stato adottato ma è scappato dal giardino del proprietario. La zona risulta via Tibula, Quartu Sant’Elena.

È un gatto abituato al contatto umano e non si può escludere, essendo stato per quasi un anno in una colonia, che possa essersi avvicinato ad altre colonie feline della zona. Chiunque riesca ad individuare un gatto in quella zona con queste caratteristiche o qualcuno lo avesse preso, può contattare il seguente numero: 3807514448.