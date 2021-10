Gira in auto con un’accetta, un pugnale e un coltello: denunciato a Carbonia.

Ieri sera a Carbonia i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere un 44enne di San Giovanni Suergiu, disoccupato e con precedenti denunce. L’uomo è stato fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale ed è stato trovato in possesso di un’accetta, di un coltello a serramanico della lunghezza di 16,5 cm di cui 7 di lama e di un pugnale di tipo giapponese della lunghezza di 30 cm. L’uomo si trovava dunque in possesso di un armamentario che non era in alcun modo legittimo custodire all’interno dell’abitacolo della propria auto. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale, assunto in carico e custodito in idoneo locale della caserma in attesa di essere depositato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari. L’uomo non ha saputo dare alcuna spiegazione sui motivi per i quali circolasse con tutto questo armamentario a seguito.