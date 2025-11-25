In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto di tutte le forme di violenza di genere, un fenomeno che continua a rappresentare una priorità assoluta per l’Istituzione e che ogni giorno vede le pattuglie delle Stazioni e dei Reparti radiomobili intervenire in contesti delicati, spesso decisivi per l’incolumità delle vittime.

Nell’ultimo anno, i dati raccolti sul territorio provinciale confermano la persistenza e la gravità del fenomeno. Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2025, i Carabinieri hanno perseguito 572 reati riconducibili al cosiddetto “Codice Rosso”, con 119 arresti e 435 deferimenti in stato di libertà, registrando un incremento rispetto allo stesso periodo del 2024, quando i reati erano stati 529, gli arresti 130 e i deferiti 390 . Aumentano in particolare gli atti persecutori, passati da 177 a 227 episodi, mentre restano pressoché stabili i maltrattamenti in famiglia e i reati di natura sessuale, che continuano a rappresentare una parte rilevante degli interventi.

Questi numeri fotografano un fenomeno che non accenna a diminuire e che richiede un approccio integrato, fatto di prevenzione, ascolto, tempestività operativa e sostegno concreto alle vittime. In quest’ottica, le Stazioni Carabinieri – primo presidio di sicurezza e “porta della speranza” per chi trova il coraggio di denunciare – restano un punto cardine del sistema di tutela, grazie alla loro diffusione capillare e alla capacità di garantire un contatto immediato e sensibile con le persone in difficoltà.

Alle attività investigative e agli interventi d’urgenza si affiancano iniziative dedicate all’informazione e alla cultura del rispetto, sviluppate in piena coerenza con la campagna nazionale dell’Arma. Nelle ultime settimane numerosi sono stati gli incontri formativi condotti dai Carabinieri specializzati, durante i quali è stato affrontato il tema delle relazioni sane, dei segnali di rischio e degli strumenti di protezione previsti dall’ordinamento, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento culturale profondo e duraturo.

Anche il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, questa sera, si illumineranno di arancione aderendo alla campagna internazionale “Orange the World”, un gesto simbolico ma significativo che intende ribadire la vicinanza alle vittime e la condanna di ogni forma di violenza.

L’Arma dei Carabinieri della provincia di Cagliari conferma il proprio impegno quotidiano nel garantire sicurezza, ascolto e protezione, inserendo ogni intervento in un più ampio quadro di prevenzione e controllo del territorio, consapevole che solo attraverso un’azione coordinata – istituzionale, sociale e culturale – sarà possibile costruire una comunità più sicura e più giusta per tutte le donne.