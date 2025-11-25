Da Capoterra a Roma per il Giubileo dei cori: un’esperienza da portare nel cuore. A scrivere è Mariangela Marras:

“Roma ci ha accolti come solo una città dal cuore antico e vibrante sa fare.

Siamo partiti da Capoterra in 77:

77 voci, 77 cuori, un unico coro che racchiude età, storie e sensibilità diverse. Dai più piccoli, emozionati e curiosi, ai più grandi: tutti insieme, con quello spirito semplice e autentico che ci contraddistingue, per vivere il Giubileo delle Corali 2025.

Sono stati giorni intensi, vissuti fianco a fianco, condividendo risate, stanchezza, meraviglia.

L’emozione più grande? Cantare davanti alla tomba di Papa Francesco.

Un silenzio denso, quasi palpabile, e poi le note che si intrecciano, si alzano leggere, diventano preghiera, gratitudine, promessa.

Gli Juvenes Cantores, inoltre, hanno fatto parte del Concerto di Gala di sabato sera, durante il quale è stato eseguito integralmente il Messiah di Händel nella maestosa Basilica di San Giovanni Bosco.

E come se non bastasse, la conclusione: la celebrazione insieme al Papa. Un dono inatteso nella sua intensità, un momento che rimarrà inciso nella memoria di ciascuno di noi.

Siamo tornati a casa con l’anima più leggera e il cuore pieno di musica. Con la consapevolezza che la fede cantata crea legami, fortifica comunità, avvicina le persone.

Grazie a tutti — ai bambini e ragazzi instancabili, agli adulti e accompagnatori disponibili.

È stato un Giubileo dei cori da ricordare.

Un dono che custodiremo a lungo”.